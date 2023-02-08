مع تعمق المنخفض.. الأردنيون عالقون في أماكن عملهم

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- أدى تراكم الثلوج واستمرار الهطولات الثلجية في مختلف مناطق المملكة، اليوم الأربعاء، إلى مخاوف من بقاء الموظفين داخل أماكن عملهم في ظل الصعوبات بالتنقل على الطرقات ومخاوف من حدوث انزلاقات على الطرق.وكان قرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمس الثلاثاء، تأخير دوام الموظفين إلى الساعة العاشرة صباحا، فيما أوضحت وزارة العمل أن القرار يشمل الموظفين في القطاع الخاص وهو ما خلق أزمات مرورية كبيرة بالتزامن مع خروج الموظفين إلى أعمالهم وسط اكتظاظ مروري كبير بسبب صعوبة السير على الطرق.وعبّر عدد كبير من الموظفين خلال حديثهم لـ"الوكيل الإخباري"، عن مخاوفهم من بقائهم في أماكن عملهم مع تعمق التساقطات الثلجية، وتقطع خطوط المواصلات وذلك لأن العديد منهم لا يملكون مركبات خاصة ويعتمدون بالتنقل على المواصلات.وطالبوا الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص بمراعاة أحوالهم في ظل الظروف الجوية الصعبة، وصعوبة التنقل بين المحافظات وخاصة بين عمان والمحافظات الشمالية والجنوبية في المملكة.وأشاروا إلى أن العديد من الشركات لم تلتزم بقرار رئيس الوزراء وتوضيح وزارة العمل حول دوام الموظفين مما اضطرهم للخروج مبكرا من منازلهم للالتحاق بأماكن عملهم، على الرغم من أنه يمكن إنجاز الأعمال عن بعد وهو ما يكشف حالة التخبط في بعض المؤسسات.ودعوا إلى إصدار قرار حكومي ملزم بإنهاء الدوام مبكرا اليوم قبل تعمق المنخفض الجوي وازدياد المعيقات على الطرق ووقوع حوادث سير تعرض حياتهم للخطر لا قدر الله.وكانت حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية المناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي تشهد تساقطات ثلجية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات بأنواعها المختلفة.