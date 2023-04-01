مغادرة الفوج الأول من بعثة ولي العهد لأداء العمرة

الوكيل الاخباري - غادر، اليوم السبت، الفوج الأول من بعثة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لأداء مناسك العمرة.

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وتشمل البعثة تسيير أربعة أفواج خلال شهر رمضان المبارك وتضم 478 مواطنا ومواطنة من جميع محافظات المملكة، بينهم متقاعدون عسكريون وخريجو دور رعاية الأيتام من طلبة صندوق الأمان، ومستفيدون من برامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد، وطلبة جامعات، وإعلاميون، وناشطون، وأفراد من أسر عفيفة.



وتأتي بعثة ولي العهد لأداء مناسك العمرة بمناسبة الشهر الفضيل، وعقد قران سموه على الآنسة رجوة السيف المقرر في الأول من حزيران المقبل.