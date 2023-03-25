انخفاض إقبال الأردنيين على رحلات العمرة في شهر رمضان الحالي

الوكيل الإخباري- قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر، ممثل قطاع الحج والعمرة بالجمعية بلال روبين، إن الإقبال على رحلات العمرة في شهر رمضان الحالي، ضعيف، مقارنة بعام 2019 ما قبل الجائحة، إذ ما زالت أعداد الطلبات المقدمة للعمرة حتى الآن قليلة.

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وبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تكلفة رحلة العمرة خلال شهر رمضان الكريم، تتراوح برا بين 280 و 300 دينار للشخص بالغرفة الرباعية بالفنادق العادية، وجوا بين 475 و500 دينار بالغرف الرباعية بالفنادق العادية.



وبشأن موسم الحج، قال روبين إن هذا الموسم من أغلى مواسم الحج على المواطن، إذ تصل تكلفة رحلة الحاج بالغرفة الرباعية إلى 3200 دينار، وهو سعر مرتفع جداً.



وعزا أسباب ارتفاع الأسعار إلى قرب الفنادق من الحرم، واستثناء الحافلات الصينية التي دون عام 2019 من نقل الحجاج، علماً بأن القانون الأردني والقانون السعودي يسمحان لجميع الحافلات ما فوق عام 2014 من نقل الحجاج، وذلك بعد خضوعها لفحص فني دقيق جداً.



وأشار روبين، إلى أنه جرى تقديم بعض الاقتراحات لتخفيض تكلفة الحج، وتمثلت بزيادة المسافة بين الفنادق التي يقطن بها الحجاج والحرم لتصل إلى قرابة 1750 مترا بدل 1500 متر، واعتماد جميع الحافلات ما فوق عام 2014 لنقل الحجاج، لتخفيض التكاليف على الحاج،