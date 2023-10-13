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الجمعة، 13-10-2023 02:14 م

مفتي المملكة: قيم الإسلام السمحة قائمة على نبذ الكراهية والعنف

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الوكيل الإخباري - احتفلت كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية أمس الخميس، بذكرى المولد النبوي الشريف.

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وأشار سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، خلال رعايته الاحتفال، إلى جلال مناسبة ذكرى مولد سيد الخلق التي يجدد من خلالها المسلمون حبهم واتباعهم لمنهج رسولهم العظيم، مبيناً أن الاحتفال بمولد رسول الهدى دلالة وتأكيد على اتباع وتعظيم سنته الشريفة والاقتداء بهديه ونهجه.


وقال، إن ذكرى المولد النبوي فرصة لاستذكار مناقب وصفات وأخلاق الرسول العظيم، الذي جاء برسالة الحق التي كانت سبب عزة الأمة وانتصاراتها بعد أن أخرج الأمة من الظلمات إلى النور وقادها بالإسلام وقيمه السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال ونبذ الكراهية والعنف .


بدوره، بين عميد الكلية الدكتور يحي خريسات، ضرورة استذكار المعاني السامية لذكرى مولد النبي الكريم وما تعنيه للأمة الإسلامية في مختلف مناحي الحياة حيث كان مولد نبي الأمة إيذانا بميلاد جديد للامة وبزوغ فجرها بين الأمم .


وتخلل الحفل الذي حضره مدير إفتاء إربد الدكتور عيسى الزعبي وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، أناشيد ومدائح نبوية قدمها طلبة الكلية.

 




 

 


 

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