مقترح بفرض حظر تجول شامل لهذا السبب

الوكيل الإخباري - قال الدكتور ابراهيم البدور رئيس لجنة الصحه في المركز الوطني لحقوق الإنسان ،انه يجب اخذ قرار بالحجر يومين بعد يوم الاقتراع للانتخابات البرلمانيه المقرره في العاشر من تشرين ثاني (نوفمبر ) ،وبرر اقتراحه بانه سيكون هناك تجمعات كبيرة وخصوصا عند المرشحين الفائزين في الانتخابات مما يؤدي الى انتشار عالي لفيروس كورونا .

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واضاف ،ان هذه التجمعات ستكون بؤر لانتشار الفيروس وستكون هناك خطورة من تفجر ارقام جديدة قد تصل لألاف وستكون حياة الفائزين والمهنئين في خطر ،نظراً للأعداد الكبيرة التي ستكون متجمعة في مكان واحد والاختلاط سيكون في أعلى مستوياته ولن يستطيع اي شخص السيطرة وضبط أسس التباعد التي حددتها وزارة الصحه



