مقترح لتأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي في الأردن

الوكيل الإخباري - اقترحت بيانات الملخص التنفيذي في رؤية التحديث الاقتصادي، حول الزراعة والأمن الغذائي، تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، ومركز طبي لأبحاث الأمن الغذائي، وإعداد نظام رقمي للبيانات الغذائية، وتعديل اللوائح التنظيمية والسياسات ذات الصلة بالزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى تأسيس مجمع متكامل للاغذية الزراعية والمصنعة.



وتناولت اعادة النظر في حلول تمويل قطاع الزراعة ودعم التأمين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات الحفاظ على الموارد البشرية.

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وتتضمن الاقتراحات أيضا تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وبالأخص القمح والشعير، بما في ذلك المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل، ودعم مشاريع الاستثمار، والتقنيات الزراعية، والبحث والتطوير في مجال التقنيات الغذائية، وتوفير مسرعات وحاضنات الطعام المحسن تحت إشراف وزارة الزراعة.



وبينت الرؤية أن القطاع الزراعي هو المصدر الرئيس للمعيشة في الأردن، لاسيما المناطق الريفية، مشيرا إلى أن الأراضي تعاني من شح المياه والافتقار إلى الموارد الكافية، بالإضافة إلى كون القطاع الزراعي يستهلك ما يزيد على 50 % من الاحتياجات المائية للمملكة، الأمر الذي يزيد من احتمالية الاستفادة من مياه الصرف الصحي.