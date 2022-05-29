الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
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وزير الزراعة : الحكومة بصدد رفع مخزون القمح ليكفي 15 شهراً

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الأحد، 29-05-2022 10:32 ص

وزير الزراعة : الحكومة بصدد رفع مخزون القمح ليكفي 15 شهراً

قم


الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن كلفة تخزين القمح في المملكة تختلف من حيث المستوعبات الأفقية والعمودية، إذ أن المخزونات الأفقية الأقل كلفة والأعلى كفاءة.

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وأضاف الحنيفات، أن المستوعبات الأفقية سمحت للمملكة بتخزين كميات كبيرة من القمح خلال جائحة كورونا وما قبل الأزمة الأوكرانية الروسية، التي تسببت برفع أسعار القمح عالمياً.


وأوضح أن كلفة تخزين الطن الواحد من القمح في المستوعبات الأفقية يبلغ 1,20 دينار، بينما يبلغ كلفة تخزين الطن الواحد من القمح في المستوعبات العمودية 13 ديناراً.


وأشار إلى أن مخزون القمح في الأردن يكفي لنحو 13 شهراً، و11 شهراً من الشعير.
وبين الحنيفات، أن الحكومة بصدد رفع مخزون القمح لـ 15 شهراً خلال الفترة المقبلة وذلك عبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبذلك يكون أعلى مخزون من القمح في العالم العربي.


وأكد أهمية مواقع تخزين كميات القمح والشعير، وفق المستوعبات الأفقية الأقل تكلفة.


ولفت الحنيفات، إلى أن الأردن يستورد 85% من القمح من رومانيا.


 




 

 


 

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