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الخميس، 11-05-2023 09:17 ص

مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث نزول العدسية أمس

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة وقوع حادث تدهور شاحنة محملة بمادة الحديد على نزول العدسية أمس.

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وبين الفيديو الذي وصل "الوكيل الإخباري" فقدان سيطرة السائق على الشاحنة نزولاً باتجاه البحر الميت وانقلابها على الجانب الآخر على طريق القادمين من البحر الميت .
ونتج عن الحادث 5 وفيات 13 إصابة.


من جهتها قالت إدارة السير لاحقاً إن سبب الحادث فقدان كوابح مركبة الشحن أثناء المسير وعدم تفقدها قبل الحركة وفقاً للمعلومات الاولية.


وكانت الفرق المتخصّصة من الدفاع المدني والشّرطة تعاملت مساء أمس مع تدهور شاحنة محمّلة بمادة الحديد مما أدى الى سقوط الحمل على عدد من المركبات واشتعال النيران بثلاث مركبات في منطقة نزول العدسية، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق ومعالجة الحادث ونقل الإصابات إلى المستشفى.

 


 




 

 


 

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