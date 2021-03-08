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مكافحة الأوبئة تبحث في الحظر الشامل لمدة طويلة

الإثنين، 08-03-2021 01:23 م

نتيجة لتراجع الوضع الوبائي

مكافحة الأوبئة تبحث في الحظر الشامل لمدة طويلة

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الوكيل الإخباري - تبحث اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، العديد من الإجراءات في سبيل منع انتشار فيروس كورونا ، في ظلّ تراجع الوضع الوبائي الراهن ، وارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.

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ووفق ما علم "الوكيل الإخباري" من مصادر موثوقة فإن عددا من الإجراءات الصارمة يتم بحثها، منها الحظر الشامل لمدة أسبوعين على أبعد تقدير ، على أن يتم تحديد وقت محدد ليتمكّن المواطنون من شراء احتياجاتهم .

 

المصادر ، لفتت ، أنه لا يوجد - حتى اللحظة - حسم للقرارات الصارمة ، حيث يتم البحث في هذا الشأن مع أعضاء اللجنة ، والجهات المعنية ،للوصول إلى الهدف المنشود في تسطيح المنحنى الوبائي.

 

وأشارت ، أن المصلحة العامة ، المتمثلة في صحة وسلامة الأردنيين من أولويات الحكومة ، لافتا أن كافة الاقتراحات مطروحة ، نتيجة لتبعات الجائحة ، وما زالت قيد الدراسة .

 

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