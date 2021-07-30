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الجمعة، 30-07-2021 02:55 م

مكافحة الأوبئة تطمئن الأردنيين بعد إرباك عبر مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - طمأنت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الأردنيين ، بعدم العودة إلى القرارات والإجراءات الصارمة ، بالرغم من ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، وذلك على لسان الدكتور بسام حجاوي، نتيجة للمؤشرات الإيجابية في الوقت الحالي .

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ولفت حجاوي في تصريحات سابقة ، أن الخوف ليس من دخول المملكة بموجة جديدة من الفيروس ، بل من حدتها ، منوّها على أهمية تلقي اللقاح الذي من شأنه التخلص من الإجراءات الصارمة ، من أجل "صيف أمن " .

 

وقد اعتبر المواطنون تصريحات حجاوي بـ"الخبر السار" ، في الوقت الذي تشهد المملكة موجة ثالثة من كورونا، والتشديد على الالتزام بأوامر الدفاع.

 

وكان الأردنيون تناقلوا في وقت سابق ، منشورات عبر "الفيسبوك" بشأن قرار حكومي قريب بإعادة الحظر الشامل ، وتعديل الحظر الليلي ، نتيجة لارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس ، خاصة بعد تناقل صورة لصافرة إنذار يجري تصليحها في أحد المناطق بالعاصمة عمان . (أنقر هنا)

 




 

 


 

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