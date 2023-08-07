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الإثنين، 07-08-2023 01:35 م

مكافحة الفساد: توقيف موظف في أمانة عمّان بجنحة استثمار الوظيفة

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الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف رئيس احدى الشعب بأمانة عمّان أسبوعًا بجنحة استثمار الوظيفة.اضافة اعلان


وفي التفاصيل تعرّف هذا الموظف على صاحب محل غير مرخص لبيع الحيوانات الأليفة فأوهمه بأنه قادر على ترخيص محله فاستجاب صاحب المحل للعرض ودفع له ثلاث دفعات متتاليات كرسوم.

وبعد مماطلات عديدة من موظف الأمانة توجه صاحب المحل الى الأمانة بحثاً عن معاملته فلم يجد لها أصلًا فلجأ لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي احالت بدورها القضية الى النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن موظف الأمانة صاحب اسبقيات تزيد عن عشرة منظورة امام القضاء.

 




 

 


 

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