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الأربعاء، 23-08-2023 04:33 م

ملتقى عفرا الثقافي ينظم دورة تدريبية عن لغة الإشارة

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الوكيل الإخباري- نظم ملتقى عفرا الثقافي في محافظة الطفيلة، بالتعاون مع جمعية سيدات النجمات الخيرية، دورة تدريبية متخصصة في لغة الإشارة والتواصل من خلالها، وذلك ضمن فعاليات لواء الحسا مدينة الثقافة الأردنية 2023، واستهدفت أبناء المجتمع المحلي.

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وتضمنت الدورة التي جاءت بإشراف مديرية ثقافة الطفيلة والمدربة جاكلين الصوا، حزمة من الموضوعات حيال الأحرف الهجائية والألوان والأرقام والمحافظات، وأيام الأسبوع وغيرها من المهارات الأساسية.


وبين رئيس الملتقى خالد الصوا، أن الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة التي يعقدها الملتقى لبناء جيل يعي بمسؤولياته وواجباته وقادر على النهوض بوطنه، لإفادة أفراد المجتمع من ذوي العلاقة بالصم كطلبة التربية الخاصة وطلبة القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد وأباء وأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة.


وأضاف أن الدورة تضمنت كذلك جملة من المفاهيم الأساسية الخاصة بذوي الاحتياجات السمعية ولغة الاشارة، إضافة لتنمية المهارات المعرفية و العملية لدى المشاركين في كيفية التواصل الفعّال بلغة الاشارة نحو تحقيق التواصل الهادف بين المشاركين وفئة الصم في المجتمع.

 




 

 


 

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