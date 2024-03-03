مليار دينار إجمالي إيرادات شركة الكهرباء الأردنية العام الماضي

الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي إيرادات شركة الكهرباء الأردنية 1.001 مليار دينار عن أعمال الشركة العام الماضي مقارنة مع 985.4 مليون دينار إيرادات عام 2022.

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وبلغت تكلفة الإيرادات 838.3 مليون دينار مقارنة مع 798 مليون دينار لنفس فترة المقارنة.



كما بلغ إجمالي أرباح شركة الكهرباء الأردنية 21.5 مليون دينار مقارنة مع ما حققته الشركة عام 2022 والبالغة 20.7 مليون دينار.



وبلغ صافي أرباح الشركة بعد الضريبة نحو 17 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 15.6 مليون دينار عن عام 2022.



وقامت الشركة خلال العام 2023 بتسديد مبلغ 5 ملايين دينار اردني الى الخزينة العامة والتي تمثل الدفعة السابعة من رسوم الرخصة الممنوحة للشركة.



ويبلغ رأس مال الشركة 91.7 مليون دينار كما هو في نهاية العام الماضي.



يذكر أن هذه البيانات هي بيانات أولية ولم يتم استكمال أعمال التدقيق الخارجي عليها.