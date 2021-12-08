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الأربعاء، 08-12-2021 07:21 م

مليار دينار صادرات الأردن من الدواء في عامين

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الوكيل الاخباري - قال الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية إن من أبرز إنجازات الصناعة الدوائية الأردنية خلال العامين 2020 و2021، التوسّع في تطوير العديد من الأدوية  بتراكيز وأشكال صيدلانية مختلفة، حيث جرى تسجيل 231 دواء أردنيا.

وأضاف الاتحاد أن الشركات توسّعت بالتصدير إلى أسواق غير تقليدية، مثل: اوزباكستان، كازاخستان، أذربيجان وبعض الدول في افريقيا، وبلغ حجم صادرات الأردن من الدواء على مدار العامين (2020-2021) مليار دينار أردني، وهو القطاع الوحيد الذي يصدّر أكثر مما يستورد؛ فميزانه التجاري هو لصالح الأردن.

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