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الثلاثاء، 01-08-2023 10:52 م

مناظرة في "اليرموك" حول "التعتيم الإعلامي"

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الوكيل الإخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، مناظرة طلابية بعنوان: "التعتيم الإعلامي"، ضمن فعاليات صيف الشباب 2023، بمشاركة طلبة فريق الجامعة للمناظرات.

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وأكد عميد شؤون الطلبة، الدكتور محمد ذيابات، اهتمام إدارة الجامعة بأن يكون صيف الشباب برنامج تمكين نوعي واستثنائي، ينعكس إيجابا على وجود جيل من الشباب الجامعي المثقف المؤهل لخوض غمار العمل والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، والمشاركة في صنع القرار البناء، الذي ينعكس إيجابا على النهوض بالمجتمع وتحقيق طموح أفراده.


وتمحورت المناظرة حول التعتيم الإعلامي ومحاولة كل فريق كسب تأييد لجنة المناظرة والجمهور من خلال تقديم الحجج والبراهين التي رأى أنها تدعم قناعاته وتؤكد صوابها.


وضم الفريق الأول الطالبتين سجى الزامل وشام السقار والطالب جبريل الخطيب، فيما ضم الفريق الثاني كلا من الطالبة أسيل العمري والطالبين مهند الهاملي وليث ذياب.


وأعلن مساعد عميد شؤون الطلبة ومشرف فريق المناظرات في الجامعة الدكتور علي الحديد تعادل الفريقين، معبرا عن اعتزاز الجامعة بوجود فريق مناظرات يتقن فن إدارة الحوار، وخوض غمار التحدي وكسب التأييد بالحجة والبرهان.

 




 

 


 

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