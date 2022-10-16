مناقشة خطة الطوارئ لفصل الشتاء بالطفيلة

الوكيل الاخباري - ناقش أعضاء المجلس التنفيذي في محافظة الطفيلة خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، برئاسة المحافظ الدكتور محمد ابو جاموس محاور خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء الحالي.



وبين المحافظ أبو جاموس أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الاجهزة الرسمية المعنية لإدامة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الظروف مع الالتزام ببنود خطة الطوارئ التي أعدتها الأجهزة الرسمية في المحافظة.

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