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الثلاثاء، 23-04-2024 08:28 ص

منتدى التواصل الحكومي يستضيف اليوم وزير التربية والتعليم

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الوكيل الاخباري - يعقد وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان: "المسارات التعليمية والاختبارات الدولية"، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.


ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، الاختبارات الدولية (بيزا)، والمسارات التعليمية، والأسئلة الإلكترونية (بنك الأسئلة).


ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.


 




 

 


 

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