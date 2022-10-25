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الثلاثاء، 25-10-2022 09:05 م

منتدى نايف أبو عبيد الثقافي ينظم أمسية شعرية بإربد

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى نايف أبو عبيد الثقافي في مقره مساء اليوم الثلاثاء، أمسية شعرية وفنية، حضرها رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني.

وخلال الأمسية التي أدارها الشاعر موسى النعواشي، قدم الشعراء: الدكتور خالد الفهد مياس، وحسين العمري، وعصام كريزم، مجموعة من القصائد الشعرية المنوعة تغنوا فيها بالوطن، والمحبوبة، مع العودة إلى التراث فاستذكروا: الحاكورة، والزير، والمحراث، كما رثوا الشاعر المرحوم نايف أبو عبيد.

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