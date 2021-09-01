منح الضابطة العدلية لمراقبين في النقل البري

الوكيل الاخباري - منحت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صفة “الضابطة العدلية” للمراقبين ومديري المكاتب بالمحافظات لتشديد الرقابة على حافلات النقل العام، لتطبيق أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021، وفقًا لحديث مديرة الإعلام والاتصال في الهيئة، عبلة وشاح.



وأضافت أن حملات مكثفة تقوم بها الهيئة على حافلات النقل العام مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، موضحة أنها ستتضمن التأكد من تلقي السائقين مطعوم كورونا، على أن يكون قد مضى على الجرعة الأولى شهر أو فحص “PCR” نتيجته سلبية، وأن لا يكون قد مضى عليه 72 ساعة.



وبينت وشاح أن أمر الدفاع (32) ملزم للعاملين بالقطاع على كافة أنماط النقل وسيتم متابعة تطبيقه من قبل الهيئة.

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