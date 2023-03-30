الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن منح دراسية ضمن البرنامج الوطني للمنح الدراسية لجمهورية سلوفاكيا للعام الجامعي 2023-2024.

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وبينت الوزارة، أن البرنامج الوطني للمنح الدراسية لجمهورية سلوفاكيا يوفر منح دراسية للطلاب (طلاب الجامعات، حملة شهادات الماجستير، حملة الدكتوراه، أساتذة الجامعات ، الباحثين، والفنانين) للعام الجامعي 2023-2024.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يقوم بتقديم الدعم للطلبة الحاصلين على المنح من خلال تغطية (تكاليف الإقامة والمعيشة، المساعدة في تغطية تكاليف تنقلات السفر).

وبينت للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح، أو ولمزيد من المعلومات وتقديم الطلب بإمكان الطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: www.scholarships.sk

.

وأوضحت الوزارة أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات خلال الفصل الصيفي، 31, 2023,10, كما سيتم عقد ندوة عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية للتعريف بالبرنامج الوطني للمنح الدراسية لجمهورية سلوفاكيا يوم السبت الموافق 1-4-2023، حيث يمكن للمهتمين المشاركة بها عبر الرابط التالي:



www.saia.sk/en/main/news/news/webinar-study-and-research-scholarship-to-slovakia



ولمعرفة أسماء جامعات سلوفاكيا المعترف بها من قبل الوزارة الدخول إلى الرابط التالي:



https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities



واشترطت الوزارة على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.