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الأربعاء، 28-02-2024 04:04 م

قاضي القضاة يفتتح مقر محكمة سحاب الشرعية الجديد

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الوكيل الإخباري - افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة اليوم الأربعاء، المقر الجديد لمحكمة سحاب الابتدائية الشرعية.

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وقال الربطة، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي سماحة الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية فضيلة الدكتور سميح الزعبي، إن الانتقال إلى المقر الجديد، جاء إنفاذاً لخطة دائرة قاضي القضاة الاستراتيجية المتمثلة بتوفير بيئة عمل متطورة وداعمة للقضاء الشرعي، وتحسين وتجويد بيئة التقاضي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الخدمة الفضلى للمواطنين.


وأشار إلى حرص واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقضاء الشرعي، وذلك بالإيعاز من جلالته إلى الديوان الملكي العامر بتسهيل وتذليل العقبات التي تعترض تطوير عمل القضاء.


وأكد قاضي القضاة، أن الدائرة تعمل بكامل طاقتها لتطوير أعمالها، من حيث التشريعات والإجراءات وأتمتة الخدمات لتوفير الخدمة الفضلى لمتلقيها ضمن الأطر الزمنية المحددة مع مراعاة معايير العدالة، مبيناً أن التنوع في الاختصاصات ضمن محكمة شرعية وموقع واحد، يسهم في توفير الخدمة المتكاملة للمراجعين، وتعزيز الجهود المبذولة من قبل الدائرة لتنفيذ استراتيجية تطوير مرافق القضاء.


واطلع الربطة على سير العمل في محكمة سحاب الشرعية والمهام والخدمات النوعية المقدمة إلى جانب الأقسام التي جاءت لتحسين الخدمات المقدمة.


بدوره، استعرض رئيس محكمة سحاب الابتدائية الشرعية القاضي الشرعي همام ذياب المحارمة، إنجازات أقسام المحكمة خلال العام الماضي، التي تضمنت الفصل في نحو 2784 قضية من مجموع القضايا البالغة 2799 قضية، فيما استقبل مركز الإصلاح والتوفيق الأسري 2874 حالة بلغ منها 301 حالة صلح تام، و1044 حالة انتهت بالاتفاق دون التقاضي.


وأشار المحارمة إلى أنه جرى إشغال المبنى الجديد وفق تخطيط مكاني يعتمد على خط سير تقديم الخدمة، ومتطلبات السلامة العامة.


ويضم المبنى الجديد، مجموعة من الأقسام الخاصة بالقضايا والتوثيقات والتنفيذ، ومكتب النيابة العامة الشرعية، ومكتب الإصلاح والتوفيق الأسري.

 




 

 


 

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