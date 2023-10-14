مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العبيدات

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي في تشييع جثمان المرحوم اللواء المتقاعد راتب سالم عبيدات (ابو علاء) .



ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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