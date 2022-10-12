منصور عضو مجلس إدارة في الاتحاد العالمي لمكافحة السرطان

الوكيل الاخباري- انتخب مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، لعضوية مجلس الإدارة في الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، في جنيفا أمس الثلاثاء.

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وعبر منصور عن فخره لنجاحه في انتخابات العضوية، مؤكدا أن هذا النجاح هو استمرارية للدور الريادي الذي يقوم به مركز الحسين للسرطان في التوعية بضرورة وأهمية الكشف المبكر ومكافحة وعلاج السرطان في الأردن والمنطقة.



وبين أن الاتحاد الدولي، يعنى بمكافحة السرطان على مستوى العالم ويضم في عضويته أكثر من 1200 مؤسسة طبية، وأكاديمية وبحثية في 172 دولة، وتمثل جمعيات السرطان الرئيسية في العالم وممثلين عن وزارات الصحة، بالإضافة لصانعي السياسات والباحثين والخبراء المؤثرين في نشر الوعي بأهمية الوقاية من السرطان ومكافحته.



ويذكر أن الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان أسس عام 1933 لتخفيف العبء العالمي للسرطان، ووضع مكافحته كأولوية على أجندات الصحة والتنمية على المستوى الدولي.