مهيدات: إجراءات رقابية نوعية لضمان انسياب مشتقات الحليب مطابقة للقواعد الفنية

الوكيل الاخباري- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن المؤسسة تتخذ إجراءات رقابية نوعية لضمان انسياب منتجات حليب ومشتقاته صالحة للاستهلاك البشري، ومطابقة للقواعد الفنية، وإتاحة خيارات متنوعة للمستهلك.

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جاء ذلك خلال لقاء جمع مهيدات مع رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج، في مقر المؤسسة اليوم الخميس .



وأكد مهيدات استمرار حملات المؤسسة الرقابية على استخدام الحليب المجفف في المنتجات التي لا تسمح قواعدها الفنية بذلك، حيث شكلت المؤسسة فريقا مختصًا بالرقابة ومتابعة الإجراءات الرقابية اللازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة والجهات ذات العُلاقة، مشددًا على أن المؤسسة ستتخذ أشد العقوبات في حال تكرار المخالفة.



من جهته، أشار الحاج إلى نجاح القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا الى التطورات التي شهدها قطاع تربية الأبقار أخيرًا، وأحدث التقنيات التكنولوجية التي تم استحداثها في القطاع.



وثمن الحاج جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تشديد الرِّقابة واستمرار حملاتها الرقابية وبما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.