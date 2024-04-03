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الأربعاء، 03-04-2024 02:18 م

حركة تسوق اعتيادية في معان مع قرب حلول العيد

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الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية صناعة وتجارة معان بلال الشمري، إن أسواق مدينة معان تشهد حركة تسوق اعتيادية مع قرب حلول عيد الفطر .

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وأضاف الشمري اليوم الأربعاء، إن حركة الشراء سواء للألبسة أو المواد التموينية في حدودها الطبيعية، لافتا إلى أن العديد من المؤسسات التجارية بدأت تعلن عن عروض للألبسة لجذب الزبائن.


وبين أن الفرق الرقابية للمديرية تتابع يوميا وضمن جولات مسائية وصباحية أوضاع الأسواق والأسعار لمختلف المواد التموينية والخضار والفواكه واللحوم والدواجن، مشيرا إلى التزام غالبية التجار بالأسعار التي جاءت في حدودها الطبيعية وفي متناول الجميع.


من جهته، قال مدير مكتب مؤسسة الغذاء والدواء في معان صلاح الرفوع، إن موظفي الرقابة ينفذون جولات تفتيشية باستمرار للتأكد من صحة وسلامة الغذاء والدواء في مختلف مناطق المحافظة، مبينا أنه جرى رصد مخالفات بسيطة ويتم التعامل معها من خلال إجراءات معينة بالتعاون مع أصحاب المنشآت لتصويبها وبما يضمن سلامة السلع والمواد التموينية.

 




 

 


 

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