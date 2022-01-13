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الخميس، 13-01-2022 10:02 ص

مهيدات يبحث التعاون المشترك مع الملحق الاقتصادي الأمريكي

م


الوكيل الإخباري - بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات والملحق الاقتصادي في السفارة الأمريكية في الأردن السيد ماثيو أندرس والخبير الزراعي في السفارة المهندس محمد الخريشا القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات الغذاء والدواء والتجارة البينية.

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ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة لتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات والهيئات الدولية ، وبما يسهم  في تعزيز دور المؤسسة الرقابي الريادي ودعم قطاع الصناعات الغذائية و الدوائية والمستلزمات الطبية.

 

 


 




 

 


 

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