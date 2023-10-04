قرارات وتوصيات من الغذاء والدواء لتطوير وتعزيز كفاءة الخدمات المُقدمة

الوكيل الإخباري - ترأس مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات لقاء مع متلقي خدمة المؤسسة، بهدف استطلاع مقترحاتهم وملاحظاتهم وآرائهم حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة والوقوف على احتياجاتهم لدراستها والنظر فيها.

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وأصدر مهيدات جملة من القرارات والتوصيات، التي من شأنها تطوير وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات أمام متلقي الخدمة، بما يكفل تقديم الخدمة المطلوبة على أكمل وجه.



وركز اللقاء على التفاعل مع ملاحظات متلقي الخدمة استمرارا لنهج عمل المؤسسة في التواصل الفعال مع متلقي الخدمة واستكمالا لسلسلة لقاءات عقدتها المؤسسة مع متلقي الخدمة في مختلف مديريات المؤسسة بإشراف مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.