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الأربعاء، 05-07-2023 02:05 م

مهيدات يترأس وفدا في زيارة رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية

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الوكيل الإخباري- عرض مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات التجربة الأردنية الرائدة في تأسيس هيئة رقابية مرجعية تعنى بضمان جودة وسلامة الغذاء وجودة ومأمونية وفعالية الأدوية خلال زيارة رسمية إلى وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله ولقاء وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ووكيل الوزارة الدكتور وائل الشيخ .اضافة اعلان


وأكد مهيدات حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية استنادا لبرتوكول  التعاون الصحي الذي تم  ابرامه بين الأردن وفلسطين وحرصها على تحقيق الاستفادة المثلى من تجربة المؤسسة  لاستحداث جهة مماثلة في فلسطين، مشددا على الاستعداد التام لتقديم كافة خبرات المؤسسة في مجال تسجيل الأدوية والرقابة عليها والتفتيش وغيرها.

ولفت مهيدات إلى أن الزيارة تأتي لاحقا لاستضافة المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤخرا لوفد من وزارة الصحة الفلسطينية للإطلاع على التجربة الأردنية وبحث آليات التعاون والإطلاع على الإجراءات المعمول بها لدى المؤسسة وآخر المستجدات .

وأضاف، أن المؤسسة ومنذ نشأتها كجهة وطنية مرجعية مختصة بالرقابة على الغذاء والدواء تشارك في إعداد التشريعات اللازمة للهيئات والمؤسسات الرقابية على الغذاء والدواء في عدة دول شقيقة وتقدم الخبرات والتدريب.

 




 

 


 

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