الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المؤمن عليهم غير الفعّالين

بلعاوي: المملكة ستشهد موجة بارتفاع إصابات فيروس كورونا الفترة القادمة

الطاقة: تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 30 بلدية في الأردن

إصابة عشرات الطالبات بالاختناق إثر مهاجمة قوات الاحتلال لمدرسة في الخليل

أسعار الأرز عالمياً تصعد لأعلى مستوى لها منذ 15 عاماً وتخوفات من أزمة غذاء عالمية

الاحتلال يسلّم 50 إخطارا بالهدم في قرية دوما جنوب نابلس

العقبة تُطلق وثيقة تعهد بمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات

هل يتوقف قطار رفع الفائدة الأميركية مؤقتاً في ايلول الجاري؟

الإحصاءات: تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن عام 2025

فريحات: الصادرات الأردنية تغطي 50% من الواردات لأول مرة منذ عام 2003

الثلاثاء، 05-09-2023 11:31 ص

مهيدات يتفقد سير عمليات التصنيع الغذائي بجولة ميدانية مفاجئة لأحد مصانع الأغذية

0eb37cd5-84f4-4081-8262-74eca00513e6


الوكيل الاخباري- واصل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، سلسلة جولاته الميدانية التفقدية على مصانع الأغذية بزيارة ميدانية مفاجئة صباح اليوم إلى أحد مصانع الأغذية في عمان بهدف تفقد سير الإنتاج ومتابعة الالتزام بشروط وأسس التصنيع الغذائي الجيد.

اضافة اعلان


واطلع مهيدات خلال جولته والوفد المرافق له في المصنع على مستودعات المواد الأولية وقاعات الإنتاج ومواقع تحضير وتجهيز المجمدات والمطهيات وقاعة التعبئة والتغليف وقاعة الأفران بالإضافة إلى قاعة تشكيل المجمدات.


وأكد مهيدات على أن المؤسسة تسخر كافة إمكاناتها لتعزيز وتطوير الصناعة الغذائية الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتج الغذائي الأردني وزيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.


وتأتي هذه الجولة كجزء من الزيارات الدورية التي تقوم بها المؤسسة للمنشآت الغذائية والدوائية في المملكة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وتقديم الدعم الممكن على أرض الواقع لخدمة هذه الصناعات.


ضم الوفد المرافق كل من مدير مديرية الغذاء المهندس، أمجد رشايدة، ومستشار المدير العام لشؤون المناطق الدكتور محمد بطاينة، ورئيس قسم الغذاء المتداول الدكتور مأمون صياحين، ورئيس وحدة الإعلام السيدة شمس المواجدة، ورئيس قسم العلاقات العامة الدكتور علي الذينات."


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A8949

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المؤمن عليهم غير الفعّالين

9

بلعاوي: المملكة ستشهد موجة بارتفاع إصابات فيروس كورونا الفترة القادمة

3c7793ac-95ba-4e23-862d-fdfad6f508ed

الطاقة: تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 30 بلدية في الأردن

مدينة-العقبة-دليلك-السياحي-المتكامل

العقبة تُطلق وثيقة تعهد بمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات

Amman

الإحصاءات: تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن عام 2025

526081

فريحات: الصادرات الأردنية تغطي 50% من الواردات لأول مرة منذ عام 2003

أخبار متعلقة
64f47cde9caf5

"الغذاء والدواء" تحظر التدخين في فروعها واعتبارها منطقة "خالية من التدخين"

الرز

ضبط 5500 طن ارز غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء

أفضل-ماركات-التجميل-العالمية

الغذاء والدواء تغلق مؤسسة مستحضرات تجميل مخالفة

512792_1_1693126152

مهيدات: الانتهاء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية

WhatsApp Image 2023-08-23 at 14.37.40 (1)

مهيدات يرعى تخريج دورة أعوان مكافحة المخدرات لعدد من منتسبات مؤسسة الغذاء والدواء

WhatsApp Image 2023-08-20 at 11.46.00 (1)

مهيدات يتفقد عدد من المصانع ومراكز الأبحاث الصيدلانية