مهيدات يتفقد سير عمليات التصنيع الغذائي بجولة ميدانية مفاجئة لأحد مصانع الأغذية

الوكيل الاخباري- واصل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، سلسلة جولاته الميدانية التفقدية على مصانع الأغذية بزيارة ميدانية مفاجئة صباح اليوم إلى أحد مصانع الأغذية في عمان بهدف تفقد سير الإنتاج ومتابعة الالتزام بشروط وأسس التصنيع الغذائي الجيد.

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واطلع مهيدات خلال جولته والوفد المرافق له في المصنع على مستودعات المواد الأولية وقاعات الإنتاج ومواقع تحضير وتجهيز المجمدات والمطهيات وقاعة التعبئة والتغليف وقاعة الأفران بالإضافة إلى قاعة تشكيل المجمدات.



وأكد مهيدات على أن المؤسسة تسخر كافة إمكاناتها لتعزيز وتطوير الصناعة الغذائية الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتج الغذائي الأردني وزيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.



وتأتي هذه الجولة كجزء من الزيارات الدورية التي تقوم بها المؤسسة للمنشآت الغذائية والدوائية في المملكة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وتقديم الدعم الممكن على أرض الواقع لخدمة هذه الصناعات.



ضم الوفد المرافق كل من مدير مديرية الغذاء المهندس، أمجد رشايدة، ومستشار المدير العام لشؤون المناطق الدكتور محمد بطاينة، ورئيس قسم الغذاء المتداول الدكتور مأمون صياحين، ورئيس وحدة الإعلام السيدة شمس المواجدة، ورئيس قسم العلاقات العامة الدكتور علي الذينات."





