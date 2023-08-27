مهيدات: الانتهاء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية

الوكيل الإخباري- انتهت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية، استمرارا للعمل بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص جعل الدواء بمتناول الجميع واستمرارا لخطة المؤسسة بدراسة أسس أسعار الأدوية والمراجعة الدورية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر وبما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.

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وأوضح مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن التعديلات تضمنت مراجعة قائمة أسعار الدول المرجعية لتسعير الأدوية واختيار دول مشابهة للأردن من حيث الأوضاع الاقتصادية ومستوى الدخل وعدد السكان, إضافة إلى مراجعة آليات التسعير عالميا ومواءمتها مع أسس التسعير المعمول بها في الأردن مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السوق الدوائي الاردني.



وأضاف أن التعديلات شملت دراسة إمكانية إعادة احتساب نسب الأرباح ضمن فئات سعرية متعددة مما يسهم في تخفيض أسعار الأدوية ، مبينا أنه من التعديلات المقترحة أيضا التوجه نحو تثبيت عملة التصدير بالدولار الأمريكي لضمان استقرار أسعار الأدوية على أرفف الصيدليات وعدم تأثرها بقرار العملة.



وأشار مهيدات أن المسودة ستسهم في التوسع في تطبيق برنامج دعم المرضى بصورة تشمل أصناف دوائية للأمراض المزمنة والأدوية المرتفعة الثمن، كما تضمنت التعديلات إيجاد آليات لدعم الصناعة المحلية بما يخص الأدوية البيولوجية والأدوية المطورة .