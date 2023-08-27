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الأحد، 27-08-2023 03:32 م

الغذاء والدواء تغلق مؤسسة مستحضرات تجميل مخالفة

أفضل-ماركات-التجميل-العالمية


الوكيل الإخباري- أغلقت فِرَقُ الرقابةِ والتفتيشِ التابِعةِ للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديريةِ الأجهزةِ الطبية والمستلزمات مؤسسةً لمستحضرات التجميل في عمان لمخالفتها تعليمات المؤسسة 

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 وبيَّنَ مديرُ عام المؤسسة، الأستاذُ الدكتور نزار محمود مهيدات، أنّ المؤسسة المخالفة تداولت مستحضرات تجميل غير مجازةٍ أصوليًا من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق القائمين عليها.


وأكّدَ مهيدات أنّ فِرَقَ الرقابةِ والتفتيشِ المختصةِ تنفّذُ جولات تفتيشيةٍ دوريةً للتأكد من أنّ مستحضرات التجميل المتداولة مجازةٌ وآمنةٌ وبما يكفل صحة وسلامة مستخدميها.


ودعت المؤسسة المواطنينَ إلى التواصلِ معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار، وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتساب على الرقم 0795632000.


 




 

 


 

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