مهيدات يواصل جولة ميدانية في إقليم الجنوب ويزور مقر محافظة العقبة

الوكيل الإخباري- واصل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات جولته الميدانية في إقليم الجنوب، والتي تشمل سلسلة لقاءات واجتماعات في عدة محافظات في الإقليم، بزيارة مقر محافظة العقبة.

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وناقش مهيدات خلال لقاء محافظ العقبة خالد الحجاج، وبحضور المجلس الأمني ورؤساء الجهات الرسمية في العقبة، جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مخزون المملكة الاستراتيجي الآمن من المواد الغذائية، لا سيما مع تداعيات الحرب في غزة وبما يلبي الاحتياجات المحلية ويلبي إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة بشكل مستدام، ضمن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في دعم غزة، وسبل تعزيز سلاسل التوريد والتزويد للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، إضافة إلى سبل تذليل العقبات التي قد تواجه التجارة والتجار والمخلصين في قطاع المواد الغذائية.



وأكد مهيدات على أن المؤسسة تدأب على تعزيز منظومة الرقابة على الغذاء المستورد وبما يضمن انسياب الغذاء الآمن ذي الجودة العالية حفاظاً على الأمن الغذائي للمواطن، مبيناً أن كوادر المؤسسة في العقبة تتخذ إجراءات مشددة لمراقبة الغذاء المستورد بالاعتماد على معايير تحليل المخاطر الصحية، بما في ذلك آلية إنجاز البيانات الجمركية بأعلى معايير الكفاءة بدءاً من تدقيق الوثائق وسحب العينات وإحالتها إلى المختبرات المختصة لغايات إجراء الفحوصات المخبرية وتدقيق النتائج المخبرية الصادرة.



وثنى مهيدات على جهود المحافظة والأجهزة الأمنية والرسمية المعنية في تعزيز مكانة العقبة الاستراتيجية باعتبارها بوابة الأردن التجارية ومركزاً في مجال الاقتصاد والاستثمار.



من جانبه، أكد محافظ العقبة خالد الحجاج على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة في ضمان مأمونية المواد الغذائية والدوائية، مثمناً جهود المؤسسة في متابعة الملاحظات الخاصة بقطاع الغذاء والدواء ومحاولة معالجة ما أمكن منها بشكل مباشر وعاجل والإجابة على الاستفسارات في القطاع الغذائي والدوائي.



وأشار الحجاج إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات للتأكيد على توفر المواد الغذائية والدوائية في المملكة لمدة تزيد عن ستة شهور، وسلامة هذه المواد في ظل سعي الحكومة الدؤوب نحو تعزيز طرق الشحن وتشجيع المنتج المحلي كبديل عن المستورد من الخارج.



