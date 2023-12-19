الثلاثاء 19-12-2023
الوكيل الاخباري
 

القسام تشتبك مع 12 صهيونياً .. وتبث فيديو لاستهداف آلية إسرائيلية

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 19667

29 جنديا إسرائيليا مصاب بغزة خلال 24 ساعة

الأردن يعزي الصين بضحايا زلزال قانسو

الملك يهنئ الرئيس المصري بإعادة انتخابه

احترقت بالكامل .. القسام تستهدف آليات اسرائيلية وتقتل افرادها

هآرتس: 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج بقسم التأهيل

الحوثيين : نستهدف السفن المتجهة لاسرائيل فقط

قرار هام من وزارة التعليم العالي لطلبة الجامعات

العيسوي: الملك مواقفه صلبة ويقوم بجهود متواصلة لوقف الحرب على غزة

عاجل

خبير نفطي: الأردن لن يتأثر بما يجري في البحر الأحمر ومستورداتنا النفطية تأتي من السعودية والعراق

الثلاثاء، 19-12-2023 03:05 م

مهيدات يواصل جولة ميدانية في إقليم الجنوب ويزور مقر محافظة العقبة

12202318152017802251690


الوكيل الإخباري- واصل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات جولته الميدانية في إقليم الجنوب، والتي تشمل سلسلة لقاءات واجتماعات في عدة محافظات في الإقليم، بزيارة مقر محافظة العقبة.

اضافة اعلان


وناقش مهيدات خلال لقاء محافظ العقبة خالد الحجاج، وبحضور المجلس الأمني ورؤساء الجهات الرسمية في العقبة، جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مخزون المملكة الاستراتيجي الآمن من المواد الغذائية، لا سيما مع تداعيات الحرب في غزة وبما يلبي الاحتياجات المحلية ويلبي إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة بشكل مستدام، ضمن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في دعم غزة، وسبل تعزيز سلاسل التوريد والتزويد للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، إضافة إلى سبل تذليل العقبات التي قد تواجه التجارة والتجار والمخلصين في قطاع المواد الغذائية.


وأكد مهيدات على أن المؤسسة تدأب على تعزيز منظومة الرقابة على الغذاء المستورد وبما يضمن انسياب الغذاء الآمن ذي الجودة العالية حفاظاً على الأمن الغذائي للمواطن، مبيناً أن كوادر المؤسسة في العقبة تتخذ إجراءات مشددة لمراقبة الغذاء المستورد بالاعتماد على معايير تحليل المخاطر الصحية، بما في ذلك آلية إنجاز البيانات الجمركية بأعلى معايير الكفاءة بدءاً من تدقيق الوثائق وسحب العينات وإحالتها إلى المختبرات المختصة لغايات إجراء الفحوصات المخبرية وتدقيق النتائج المخبرية الصادرة.


وثنى مهيدات على جهود المحافظة والأجهزة الأمنية والرسمية المعنية في تعزيز مكانة العقبة الاستراتيجية باعتبارها بوابة الأردن التجارية ومركزاً في مجال الاقتصاد والاستثمار.


من جانبه، أكد محافظ العقبة خالد الحجاج على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة في ضمان مأمونية المواد الغذائية والدوائية، مثمناً جهود المؤسسة في متابعة الملاحظات الخاصة بقطاع الغذاء والدواء ومحاولة معالجة ما أمكن منها بشكل مباشر وعاجل والإجابة على الاستفسارات في القطاع الغذائي والدوائي.


وأشار الحجاج إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات للتأكيد على توفر المواد الغذائية والدوائية في المملكة لمدة تزيد عن ستة شهور، وسلامة هذه المواد في ظل سعي الحكومة الدؤوب نحو تعزيز طرق الشحن وتشجيع المنتج المحلي كبديل عن المستورد من الخارج.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-12-19 at 3.41.23 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. رئيس الديوان الملكي يقدم واجب العزاء لعشائر البلوي

وزارة الخارجية

الأردن يعزي الصين بضحايا زلزال قانسو

1702986258829

رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الأميركي

elaosboa18934

الملك يهنئ الرئيس المصري بإعادة انتخابه

M63A1571

قرار هام من وزارة التعليم العالي لطلبة الجامعات

7777

العيسوي: الملك مواقفه صلبة ويقوم بجهود متواصلة لوقف الحرب على غزة

أخبار متعلقة
7444444

الخصاونة: غياب الأفق السياسي المفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة سيبقي المنطقة في دوامات متتالية

10202324132931914934745

الخارجية: وصول 53 مواطناً تم إجلاؤهم من غزة

image (2)

الخصاونة: رفضنا طلباً إسرائيلياً بإخلاء المستشفى الميداني في غزة

image (1)

مدير عام الخدمات الطبية الملكية: المستشفى الميداني في خان يونس باشر بالتجهيز

F_daIRuXQAAj-L_

الملك: مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان أولوية وطنية

WhatsApp Image 2023-11-21 at 14.41.25 (1)

مهيدات يترأس جلسة ويحاضر خلال الاجتماع العاشر لهيئات تنظيم الأدوية في منطقة شرق المتوسط