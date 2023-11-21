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الثلاثاء، 21-11-2023 08:22 م

الخصاونة: غياب الأفق السياسي المفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة سيبقي المنطقة في دوامات متتالية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الموقف الأردني بخصوص الحرب على غزة ارتكز على محددات وتنبيهات متكررة ، حددها وأكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام وفي كل المناسبات بأن غياب الأفق السياسي المفضي إلى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967وعاصمتها القدس الشرقية لتحيا بأمن وسلام إلى جانب شعوب دول المنطقة بما فيها إسرائيل، سيبقي المنطقة في دوامات متتالية ومتصاعدة من العنف والقتل والعدوان والاعتداءاضافة اعلان


وأضاف رئيس الوزراء في مقابلة خاصة مع قناة العربية أجراها مدير مكتب القناة في الأردن الزميل عماد العضايلة، أن غياب الحل السياسي سينقلنا من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ ومن فترة وقف للقتال إلى دوامة عنف أسوأ ومن ثم إلى انفجار أكبر وهذا ما حصل، والدليل ما شاهدناه في هذه الحرب الأخيرة على قطاع غزة

وتابع الخصاونة بأن جهد جلالة الملك منصب على وقف الحرب والعدوان الغاشم الذي وصل عدد ضحاياه في غزة إلى 13 ألف شهيد، من ضمنهم 5 آلاف طفل ولأجل المفارقة اليوم هو اليوم العالمي لحماية الطفل وفقدنا خلاله 5 آلاف طفل غزي خلال 40 يوماً من العدوان الذي لم يميز بين طفل وامرأة وشيخ ومدني

وأشار الخصاونة إلى أن الموقف العربي الأخلاقي عبر عنه قرار مجلس جامعة الدول العربية الاستثنائي، والذي أكد أن العالم العربي يدين استهداف المدنيين، لافتا إلى أن الموقف العربي موقف أخلاقي لأنه ارتكز على إدانة استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسياتهم أو عرقهم أو ديانتهم أو أعمارهم

 




 

 


 

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