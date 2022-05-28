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مواطنون: عيد الاستقلال يشكل علامة فارقة وقصة كفاح خالدة بالوجدان الأردني والعربي

السبت، 28-05-2022 01:30 م

مواطنون: عيد الاستقلال يشكل علامة فارقة وقصة كفاح خالدة بالوجدان الأردني والعربي

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الوكيل الإخباري-  قال مواطنون، إن عيد الاستقلال 76 للمملكة، يشكل علامة فارقة وقصة كفاح خالدة بالوجدان الأردني والعربي لعظم التضحيات التي بذلها الأردنيون لتحقيق الاستقلال والذي تجسد محطات مضيئة بالإنجاز وعلى جميع الأصعدة.

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وقال الدكتور محمد زهران طبيب سابق في وزارة الصحة، إن الاستقلال ثمرة كفاح وكد سطره الأردنيون على مدى 76 عاما للوصول بالأردن إلى دولة متقدمة متطورة.


وأضاف زهران، أن الأردن بفضل قيادته الهاشمية تجاوز أزمات وتحديات زادت من قوته ومنعته واستقراره رغم الأزمات التي أحاطت به.


كما تحدث الدكتور المحامي جضعان الهبارنه عن المعاني الجليلة للاستقلال باعتباره عنوان أمة قطعت على نفسها المضي قدما للارتقاء بكل مجالات الحياة.
ودعا الهبارنه إلى ضرورة تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال يأتي مع دخول الأردن المئوية الثانية.


بدوره، أكد الدكتور محمد شوابكه أهمية الاحتفال بالاستقلال لأنها مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين، مشيرا إلى أن الأردن يشهد نقلة نوعية في تحديث المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية للنهَوض بالواقع الحالي وتطويره للأفضل.


وبين رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الدكتور بشار الطراونة، أن الدولة الأردنية حققت قفزات نوعية في مجالات الحياة السياسية ووضعت أفضل الدساتير التي تتلاءم وحياة واحتياجات المواطنين.


وقال الطراونه، إن الاردن مقبل على المزيد من التطوير السياسي بما فيها قانون‌ الأحزاب والانتخاب للوصول إلى حكومات برلمانية تعبر عن نبض الشارع.


 




 

 


 

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