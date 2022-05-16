دراسة: تحسن كبير بالسيطرة على مرضى الضغط بالأردن

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسات أجرتها الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (انفنت) بالشراكة مع وزارة الصحة ، تحسنا كبيرا في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم عند مرضى ارتفاع الضغط الشرياني (مرض الضغط) في الأردن بعد تنفيذ الحزمة والبروتوكولات الفنية لمعالجة أمراض القلب والأوعية الدموية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

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وقالت الشبكة، في بيان صحفي الاثنين، إن نسبة المرضى الذين يعانون من ضغط الدم غير المنضبط انخفضت من 71.5% إلى 29.1%، كما انخفض متوسط ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل ملحوظ بمرور الوقت خلال فترة 4 أشهر من تنفيذ البروتوكولات الفنية.



وأشارت الدراسة إلى أن تنفيذ الحزمة والبروتوكولات الفنية لمعالجة أمراض القلب والأوعية الدموية في مراكز الرعاية الصحية الأولية يؤدي إلى سيطرة أفضل على ارتفاع ضغط الدم.



وأوضح البيان أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب بوفاة نحو 10 ملايين شخص في العالم كل عام، ويعد عاملا خطرا رئيسيا لأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الدماغية الوعائية.



ولفت النظر إلى ارتفع معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم في الأردن من 30% في عام 1994 إلى 32% في عام 2018، ويعاني أكثر من ثلثي المرضى من عدم انضباط ضغط الدم (70% من الرجال و65% من النساء).



وتشمل الأسباب الأكثر احتمالا لعدم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بين البالغين، الافتقار إلى ممارسات معالجة ارتفاع ضغط الدم القائمة على الأدلة، وعدم الالتزام بأخذ الأدوية المناسبة.



