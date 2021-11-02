مواطنون يطالبون بفتح حدائق في عمان أمام المواطنين

الوكيل الإخباري- خاص- طالب مواطنون بإعادة فتح حدائق الملك عبد الله الثاني في منطقة المقابلين، وحدائق الملك الحسين بالقرب من منطقة خلدا بشكل كامل أمام المواطنين.

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وقال مواطنون لـ "الوكيل الاخباري" ان اعتماد أكبر الحدائق في عمان كمراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا ، حرمهم من الاستفادة من هذه الحدائق باعتبارها المتنفس الوحيد لهم .



وأشاروا ان وزارة الصحة بمقدورها البحث عن أماكن جديدة لمراكز التطعيم خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وتراجع نسبة المتوجهين لأخذ اللقاح في الحدائق العامة .



امانة عمان الكبرى اكدت في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الثلاثاء ان الامانة لا تمانع بإعادة فتح هذه الحدائق أمام الزوار ولكن القرار حالياً عند الحكومة والمركز الوطني لإدارة الازمات بنقل مراكز التطعيم الى أماكن اخرى .



وكان المركز الوطني لإدارة الأزمات قرر استخدام كراجات حدائق الملك عبدالله الثاني وأجزاء من حدائق الملك الحسين كمراكز تطعيم ضد فيروس كورونا .



وجرى فتح حدائق الملك الحسين لساعات محدودة أمام المواطنين، فيما بقيت حدائق الملك عبدالله الثاني مغلقة بالكامل.