موعد تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع الرسمية

الوكيل الاخباري - اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 22-8-2023 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء الموافق 29-8-2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة(www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة الدبلوم المتوسط، حيث يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 50% فأكثر فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وسيجد طلبين للالتحاق:



الأول: طلب الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية،وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/الموقر، ويتضمن (20) عشرون خياراً ، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (10) عشرة دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق وذلك باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.



الثاني: طلب الالتحاق الخاص بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة، ويتضمن (10) عشرة خيارات ، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (5) خمسة دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق، وذلك باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.



ولمزيد من التفاصيل والنصائح والإرشادات المتعلقة بتقديم الطلبين خاصة الشروط الخاصة بالقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية الرجاء الدخول إلى الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.

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