مياهنا تنفذ صيانة طارئة على خط مياه رئيسي - أسماء المناطق المتأثرة

الوكيل الاخباري - تنفذ الفرق الفنية في شركة مياه الأردن "مياهنا" أعمال صيانة طارئة على خط مياه رئيسي قطر 600 ملم بالقرب من مدينة المجد في محافظة الزرقاء.

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وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن عددا محدودا من مناطق التوزيع في الزرقاء سيتأثر جزئيا؛ جرّاء أعمال الصيانة.



وتاليا المناطق المتأثرة: ضاحية الأميرة هيا، إسكان المهندسين، شومر العالي، حي الجبر العالي، ضاحية المدينة، حي الدويك، حي الفلاح ضاحية مكة.



--(بترا)

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