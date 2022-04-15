الجمعة 15-04-2022
الوكيل الاخباري

شاهد.. قوات الاحتلال تحطم زجاج نوافذ المسجد الأقصى

تنسيق أردني فلسطيني لتعميق الحراك السياسي والدبلوماسي لحماية المسجد الأقصى من خطر التهويد

ارتفاع أسعار النفط عالميا

هل تشعر بالدوار أو الدوخة بين الحين والآخر؟ إليك السبب

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي

الدفاع المدني يتعامل مع 98 حادث إنقاذ في 24 ساعة

حماس بالضفة تدعو لنصرة الأقصى وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال

نائب جلالة الملك يشارك جموع المصلين صلاة الجمعة

الاحتلال يعتقل 400 مصل من داخل المصلى القبلي

الأردن وفلسطين يحذران من تبعات التصعيد في القدس

الجمعة، 15-04-2022 12:56 م

نائب جلالة الملك يشارك جموع المصلين صلاة الجمعة

ممم


الوكيل الإخباري – شارك نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، جموع المصلين صلاة الجمعة في مسجد الملك حسين.

اضافة اعلان

 

وقال خطيب الجمعة إن شهر رمضان المبارك هو شهر الصبر، لأن الصيام تجتمع فيه أنواع عدة من الصبر، ويتطلب مجاهدة النفس على المشاق وهي من الجهاد الأكبر.
وأشار إلى أن شهر رمضان يعد من الطاعات التي تحتاج إلى مشقة ومجاهدة، والصبر على شدة الجوع والظمأ، والامتناع عن الملذات، والصبر على الطاعة، والصبر عن ارتكاب المعاصي.


وأضاف أن رمضان مرتبط أشد ارتباط بالجهاد في سبيل الله تعالى.


وأكد أهمية وحدة المسلمين وهم يتوجهون بالصلاة والصوم والدعاء بخاصة في هذه الظروف التي تتطلب رص الصفوف وجمع الكلمة خصوصا للمقدسات الإسلامية، مشيداً بما يقدمة المرابطون في المسجد الأقصى.


ولفت خطيب الجمعة إلى الرعاية الملكية الهاشمية للمقدسات الإسلامية، داعيا الله أن يحفظ الأردن وجلالة الملك وولي عهده.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هاتف الملك

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي

اسعاف خاص

الدفاع المدني يتعامل مع 98 حادث إنقاذ في 24 ساعة

رصيف

أمسية ثقافية احتفالا بالرصيفة مدينة للثقافة الأردنية

ف٣

الأردن وفلسطين يحذران من تبعات التصعيد في القدس

ححح

هل الحامل أو المرضع مباح لهما الإفطار في رمضان؟ الإفتاء تجيب

الخارجية٢

‎الأردن يدين اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
fff

ولي العهد يؤدي صلاة التراويح في مسجد الشيخ محمد شعبان

w

ولي العهد يتلقى اتصالا من ملك البحرين للتهنئة بنجاح عملية الملك

م٢

الملك وولي العهد يؤديان صلاة الجمعة الأولى من رمضان في العقبة - صور

w

الملك يستضيف أيتاما على افطار في العقبة

e

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

الملك 2

الملك يغادر إلى رام الله