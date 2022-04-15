نائب جلالة الملك يشارك جموع المصلين صلاة الجمعة

الوكيل الإخباري – شارك نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، جموع المصلين صلاة الجمعة في مسجد الملك حسين.

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وقال خطيب الجمعة إن شهر رمضان المبارك هو شهر الصبر، لأن الصيام تجتمع فيه أنواع عدة من الصبر، ويتطلب مجاهدة النفس على المشاق وهي من الجهاد الأكبر.

وأشار إلى أن شهر رمضان يعد من الطاعات التي تحتاج إلى مشقة ومجاهدة، والصبر على شدة الجوع والظمأ، والامتناع عن الملذات، والصبر على الطاعة، والصبر عن ارتكاب المعاصي.



وأضاف أن رمضان مرتبط أشد ارتباط بالجهاد في سبيل الله تعالى.



وأكد أهمية وحدة المسلمين وهم يتوجهون بالصلاة والصوم والدعاء بخاصة في هذه الظروف التي تتطلب رص الصفوف وجمع الكلمة خصوصا للمقدسات الإسلامية، مشيداً بما يقدمة المرابطون في المسجد الأقصى.



ولفت خطيب الجمعة إلى الرعاية الملكية الهاشمية للمقدسات الإسلامية، داعيا الله أن يحفظ الأردن وجلالة الملك وولي عهده.