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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

السبت، 02-04-2022 07:47 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من ملوك وقادة وأولياء عهد دول عربية وإسلامية شقيقة وعدد من كبار الشخصيات فيها.

وأعرب مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله سبحانه وتعالى، الشهر الفضيل على جلالة الملك والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى جلالته برقيات تهنئة بهذه المناسبة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة، بهذه المناسبة.

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