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الثلاثاء، 31-05-2022 03:50 م

ناشطون يروجون لمقاطعة المحروقات أسوة بالدجاج

A gasoline pump, Amman - (Archives)


الوكيل الإخباري - رصد

روّج نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لمقاطعة المشتقات النفطية أسوة بحملة مقاطعة الدجاج والبيض.

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ودعا النشطاء بحسب منشورات رصدها "الوكيل الإخباري"، إلى ركن السيارات والتوقف عن شراء المشتقات النفطية وخاصة البنزين بنوعيه 90 و95 إلى حين انخفاض أسعارها.


وقالوا إن أسعار المحروقات في الأردن تعتبر الأعلى في المنطقة العربية ولا تتناسب مع حجم الأجور التي يتقاضاها الموظفين، لافتين إلى أن ثلث الراتب يذهب على أجور النقل في حال استخدام المواصلات العامة أو المحروقات في حال استخدام السيارات الخاصة.


وأشاروا إلى أن حملة مقاطعة الدجاج أتت ثمارها وبدأت الأسعار بالانخفاض بعد مقاطعتها منذ نحو أسبوع وتبني جمعية حماية المستهلك للحملة والدعوة إلى المقاطعة في ظل وجود ارتفاع غير مبررة في أسعارها.


وطالبوا الحكومة بتثبيت الأسعار وتقليل الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية والتي تقدر قيمتها بضعف السعر الحقيقي للمنتجات النفطية المباعة للمواطنين.


وكان الخبير النفطي هاشم عقل توقع في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الإخباري"، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 5-7% للشهر المقبل.

وكانت الحكومة قررت مع بداية أيار الحالي رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلس/ لتر بدلا من 850 فلس/ لتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلس/ لتر بدلا من 1085 فلس/ لتر، و رفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلس/ لتر ليصبح سعر كلا منهما 650 فلس/ لتر بدلاً من 615 فلس/ لتر.

 




 

 


 

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