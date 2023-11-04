ناصر كمال أمينا عاما مساعدا لاتحاد المحامين العرب

الوكيل الإخباري - فاز أمين سر نقابة المحامين الأردنيين ناصر كمال بموقع الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، خلال جلسة شغل المقاعد الشاغرة في المكتب الدائم للاتحاد الذي يعقد اجتماعاته تحت عنوان "فلسطين القضية العادلة".

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جاء ذلك خلال جلسة المكتب الدائم التي ترأسها نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أمس الجمعة، ووافق المكتب على مقترح نقابة المحامين الفلسطينيين بتزكية أحد محامي غزة الذين أصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع "علي الدين" أمينا عاما مساعدا.



ووافق المكتب على تزكية الأمناء العامين المساعدين عن نقابات بيروت وطرابلس وسوريا ومصر والسودان، وكان المكتب الدائم قد أقر خلال اجتماعاته على تقرير الأمين العام للاتحاد المكاوي بن عيسى.



من جهة أخرى، قال نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور أن عدد المحامين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 30 محاميا، كان آخرهم محاميان استشهدا مع عائلاتهم ليلة الجمعة.



وأضاف في مداخلة له خلال الجلسة أن النقابة فقدت الاتصال مع العديد من المحامين في القطاع، وأن زملاءهم في الضفة الغربية والقدس لم يمارسوا عملهم منذ بدء العدوان بسبب الإغلاقات التي يفرضها الاحتلال، وإن المحاكم باتت شبه مغلقة وتحولت المدن والقرى إلى سجون كبيرة وإن من يحاول الخروج منها يعرض نفسه للخطر.