نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.. مكاتب سياحية تتوقع إلغاء رحلات سياحية قادمة إلى الأردن

الوكيل الإخباري - توقع أصحاب مكاتب السياحة والسفر إلغاء آلاف الرحلات للمجموعات السياحية القادمة من أوروبا في حال استمرت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأزمة ستؤثر على السياحة القادمة من جميع الدول الأوروبية وكافة أنحاء العالم وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمخاوف من امتداد الأزمة وتطورها.



وأضافوا أن هناك شركات لديها تعاقدات واتفاقيات مع شركات سياحية في روسيا وأوكرانيا لكنها ستضطر إلى إلغائها وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي في تلك الدول بسبب الأزمة.



وأشاروا إلى أن تغيير مسارات الرحلات سيزيد من طول الرحلات والكلف المالية المترتبة عليها وهو ما قد يتسبب بإلغاء المزيد من الرحلات إذا ما استمرت الأوضاع الراهنة هناك.



ودعوا إلى ضرورة دعم القطاع السياحي من خلال تسويق الأردن سياحيا في المنطقة والدول البعيدة عن التوتر السياسي وخاصة خلال فصلي الربيع والصيف نظرا لما يتمتع به الأردن من معالم أثرية وسياحية فريدة وأجواء مناسبة للسياحة.



