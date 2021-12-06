نجاح عملية جراحة نادرة بالمدينة الطبية

الوكيل الإخباري - نجح فريق جراحة الرأس والعنق من دائرة الأذنية برئاسة المقدم الطبيب صهيب المومني، بإجراء عملية جراحية لحالة نادرة جداً على مستوى العالم وذلك باستئصال أكياس كلبية من داخل غشاء العصب السابع المار في الغدة النكافية لفتاه عشرينية في مدينة الحسين الطبية، وباشراف مستشار اول جراحة الرأس والعنق الدكتور حسان الحسبان.
وأوضح المومني، بأن هذه الحالة تعتبر نادرة جداً على مستوى العالم حيث من المتعارف عليه بأن الأكياس الكلبية تصيب الكبد والرئتين، وإضاف وفي هذه الحالة وجدت الاكياس الكلبية داخل غشاء العصب السابع المار من الغدة النكافية، دون اصابة نسيج الغدة النكافية نفسه.
واشار الحسبان، بأن الفريق الجراحي إستئصال الجزء المصاب من العصب السابع المار في الغدة النكافية، من ثم قام بترميم العصب السابع بإستخدام جهاز تتبع العصب السابع والمكيروسكوب الجراحي، وذلك بتوصيل الفروع السليمة للعصب مع ما تبقى من جذع العصب بعد استئصال الجزء المصاب.
وذكر رئيس دائرة الاذنية العميد الطبيب اياد الصفدي، بأن تخصص جراجة الرأس والعنق قد ازدهر بشكل كبير في الأونه الأخيرة ويقوم بعمليات جراحية متقدمة جداً في هذا المجال .
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