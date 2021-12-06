نجاح عملية جراحة نادرة بالمدينة الطبية

الوكيل الإخباري - نجح فريق جراحة الرأس والعنق من دائرة الأذنية برئاسة المقدم الطبيب صهيب المومني، بإجراء عملية جراحية لحالة نادرة جداً على مستوى العالم وذلك باستئصال أكياس كلبية من داخل غشاء العصب السابع المار في الغدة النكافية لفتاه عشرينية في مدينة الحسين الطبية، وباشراف مستشار اول جراحة الرأس والعنق الدكتور حسان الحسبان.

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وأوضح المومني، بأن هذه الحالة تعتبر نادرة جداً على مستوى العالم حيث من المتعارف عليه بأن الأكياس الكلبية تصيب الكبد والرئتين، وإضاف وفي هذه الحالة وجدت الاكياس الكلبية داخل غشاء العصب السابع المار من الغدة النكافية، دون اصابة نسيج الغدة النكافية نفسه.



واشار الحسبان، بأن الفريق الجراحي إستئصال الجزء المصاب من العصب السابع المار في الغدة النكافية، من ثم قام بترميم العصب السابع بإستخدام جهاز تتبع العصب السابع والمكيروسكوب الجراحي، وذلك بتوصيل الفروع السليمة للعصب مع ما تبقى من جذع العصب بعد استئصال الجزء المصاب.



وذكر رئيس دائرة الاذنية العميد الطبيب اياد الصفدي، بأن تخصص جراجة الرأس والعنق قد ازدهر بشكل كبير في الأونه الأخيرة ويقوم بعمليات جراحية متقدمة جداً في هذا المجال .

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