نحو شهر باقٍ على موعد الإعلان عن مصير الإجراءات الصارمة

الوكيل الإخباري - نحو شهر ، باقٍ على موعد إعلان الحكومة حول القرارات الصارمة ، بعد دراسة الوضع الوبائي الراهن ، نتيجة لجائحة كورونا .
وكانت الحكومة أشارت في وقت سابق ، ان تمديد الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا حتى 15 أيار ، والذي سيشمل رمضان واياما من عيد الفطر ، جاء بسبب الوضع الوبائي الذي تشهده البلاد.
ولفتت أن هنالك دراسة مستفيضة ، بشان مدى تحسّن الوضع الوبائي ، وبناء على الدراسة ، سيتم اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بإعادة النظر في الحظر الشامل يوم الجمعة وساعات الحظر الجزئي الليلي ، عدا عن إمكانية إعادة فتح العديد من القطاعات الاقتصادية .
وسيتم إعلان ما إذا سيستمر العمل بالإجراءات الصارمة ، وما إذا سيتم العدول عنها، وذلك بتاريخ 15 أيار ، وفق قراءة المنحنى الوبائي .
ويبدو أن الترقّب الشعبي حيال ذلك ، بات سيد الموقف ، خاصة بعد الدخول في موسم الصيف ، ما يعني ضرورة استمرار الالتزام بالكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، لمنع انتشار الوباء، وعودة الحياة تدريجيا .
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