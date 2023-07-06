نحو 147 ألف طالب "توجيهي" يتقدمون اليوم لامتحان اللغة العربية

الوكيل الاخباري - يتوجه الخميس، 147211 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في يومه الثاني، وذلك من أصل 189.410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

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وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، إن هؤلاء الطلبة يتقدمون للامتحان، بمبحث اللغة العربية في ورقة امتحانية موحدة، وهم موزعون على الفرع الأدبي: 72926، والفرع العلمي 56941، الفرع الشرعي 132، الفرع الصناعي 5595، فرع الاقتصاد المنزلي 7057، الزراعي 3155، الفرع الفندقي 1405.

وبدأت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء، عملية تصحيح أوراق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، وذلك بعد انتهاء أولى جلساته مباشرة، حتى تتمكن الوزارة من استخراج النتائج أولا بأول وفي أقرب وقت، وفقا لوزير التربية عزمي محافظة.



وقال محافظة، إن امتحان الثانوية العامة الامتحان العام سار في أولى جلساته الثلاثاء، كما خططت له الوزارة وعلى خير ما يرام.



وعمّمت الوزارة بفتح المراكز الامتحانية عند الساعة الـ9 صباحا، وإدخال المشتركين إلى القاعات فور وصولهم، تلافيا لتعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة، وفق كتاب نشرته الوزارة الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في الكتاب الموقع من الأمين العام للشؤون التعليمية في الوزارة، نواف العجارمة، والموجه إلى مدراء التربية في المحافظات، "يرجى ضرورة التأكيد على رؤساء قاعات الامتحان (التوجيهي) ومنسقي المراكز الامتحانية بفتح المراكز الامتحانية الساعة التاسعة صباحا وإدخال المشتركين إلى القاعات فور وصولهم إلى المراكز تلافيا لتعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة".



ويعقد الامتحان في 766 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 1856 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، وسيقوم ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة بالمراقبة على الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أنهت استعداداتها لعقد الامتحان، حيث وجهت القائمين على الامتحان للتعامل مع الطلبة بروح أبوية، وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.