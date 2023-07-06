الخميس 06-07-2023
الوكيل الاخباري

نحو 147 ألف طالب "توجيهي" يتقدمون اليوم لامتحان اللغة العربية

التعامل مع حقيبة مشبوهة داخل نفق صويلح

الفيصلي بطلا لدرع الاتحاد لكرة القدم

معالج روحاني وعد امرأة بحل مشكلتها عبر التواصل الإجتماعي فماذا حدث ؟ فيديو

6 % تراجع صادرات المملكة إلى العراق

الأرصاد: أجواء نهاية الأسبوع مناسبة للرحلات

سيدة مصرية تنسلخ عن إنسانيتها وتنهي حياة توأمها بتفاصيل مفجعة

جولة خليجية لإردوغان الشهر الجاري

خلال أقل من 24 ساعة .. 3 وفيات بالأردن بينهم طفلين بحوادث مُفجعة

وفاة طفلة 4 سنوات سقطت في حفرة امتصاصية بعمان

الخميس، 06-07-2023 06:04 ص

نحو 147 ألف طالب "توجيهي" يتقدمون اليوم لامتحان اللغة العربية

امتحانات


الوكيل الاخباري - يتوجه الخميس، 147211 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في يومه الثاني، وذلك من أصل 189.410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

اضافة اعلان


وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، إن هؤلاء الطلبة يتقدمون للامتحان، بمبحث اللغة العربية في ورقة امتحانية موحدة، وهم موزعون على الفرع الأدبي: 72926، والفرع العلمي 56941، الفرع الشرعي 132، الفرع الصناعي 5595، فرع الاقتصاد المنزلي 7057، الزراعي 3155، الفرع الفندقي 1405.
وبدأت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء، عملية تصحيح أوراق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، وذلك بعد انتهاء أولى جلساته مباشرة، حتى تتمكن الوزارة من استخراج النتائج أولا بأول وفي أقرب وقت، وفقا لوزير التربية عزمي محافظة.


وقال محافظة، إن امتحان الثانوية العامة الامتحان العام سار في أولى جلساته الثلاثاء، كما خططت له الوزارة وعلى خير ما يرام.


وعمّمت الوزارة بفتح المراكز الامتحانية عند الساعة الـ9 صباحا، وإدخال المشتركين إلى القاعات فور وصولهم، تلافيا لتعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة، وفق كتاب نشرته الوزارة الأربعاء.

 

 

وأوضحت الوزارة في الكتاب الموقع من الأمين العام للشؤون التعليمية في الوزارة، نواف العجارمة، والموجه إلى مدراء التربية في المحافظات، "يرجى ضرورة التأكيد على رؤساء قاعات الامتحان (التوجيهي) ومنسقي المراكز الامتحانية بفتح المراكز الامتحانية الساعة التاسعة صباحا وإدخال المشتركين إلى القاعات فور وصولهم إلى المراكز تلافيا لتعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة".


ويعقد الامتحان في 766 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 1856 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، وسيقوم ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة بالمراقبة على الامتحان.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أنهت استعداداتها لعقد الامتحان، حيث وجهت القائمين على الامتحان للتعامل مع الطلبة بروح أبوية، وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FrPFro0XwAAEB_Q

التعامل مع حقيبة مشبوهة داخل نفق صويلح

1688589613619

مدرسة حقلية في الكرك عن أساليب الزراعة الذكية مناخياً

5585

معالج روحاني وعد امرأة بحل مشكلتها عبر التواصل الإجتماعي فماذا حدث ؟ فيديو

image

أمانة عمان تطلق الدورة الثالثة لجائزة حبيب الزيودي

453582_1_1651127706

خلال أقل من 24 ساعة .. 3 وفيات بالأردن بينهم طفلين بحوادث مُفجعة

1020221982451926726633

وفاة طفلة 4 سنوات سقطت في حفرة امتصاصية بعمان

أخبار متعلقة
620232291923706934194

مدعوون للمقابلات الشخصية والامتحان التنافسي - أسماء

وزارة التربية والتعليم

التربية تعلن انتهاء استعداداتها لعقد امتحان "التوجيهي"

620231564913494504136

مدعوون للتعيين ووظائف شاغرة - أسماء

العمل

العمل : 15% من الزيارات التفتيشية تكون على عمل الأطفال

wwww

الترخيص المتنقل في الأزرق