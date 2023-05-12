نحو 2 مليون زائر للمملكة خلال الثلث الأول من 2023

الوكيل الاخباري - حققت اعداد زوار المملكة ارتفاعا ملحوظا ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار في الثلث الأول من العام الحالي 2023 نحو 1.957.852 زائرا، محققا إرتفاعا بنسبة 87.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 التي بلغ فيها عدد الزوار 1.046.078 زائرا.

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وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ارتفاعا في أعداد سياح المبيت خلال الثلث الأول من العام الحالي 2023 بنسبة 78.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث وصل عددهم الى 1.597.539 سائحا، في حين بلغ عددهم بالفترة نفسها من عام 2022 نحو 894.097 سائحا.



وحقق سياح المبيت لمجموعة الدول الآسيوية (الصين – الهند – ماليزيا – الفلبين – اليابان – أستراليا – نبوزلاندا – تايلاند – سينغافورة) ارتفاعا ملحوظا خلال الثلث الأول من العام الحالي 2023 بما نسبته 260.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث تعتبر أعلى نسبة تم تحقيقها على مستوى سياح المبيت حسب المنطقة.



وأظهرت النشرة خلال الثلث الأول من العام الحالي، إرتفاعا في سياح المبيت لمجموعة الدول الأمريكية بنسبة 136.1 بالمئة، تبعتها مجموعة الدول الأوروبية والتي حققت إرتفاعا ما نسبته 129.9 بالمئة، فيما حققت الدول العربية ارتفاعا بنسبة 64 بالمئة.



وفيما يخص اعداد الزوار في شهر نيسان الماضي من عام 2023، فقد بلغت 481.253 زائرا، محققة نسبة ارتفاع وصلت الى 77 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.