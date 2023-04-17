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الإثنين، 17-04-2023 11:25 ص

16 إصابة بـ 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع 3 حوادث سير ، خلال 24 ساعة في مختلف محافظات المملكة.

وقال مصدر أمني إن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث تصادم مركبتين على طريق أوستراد المفرق باتجاه المفرق نتج عنه 3 اصابات متوسطة وتم اسعاف المصابين إلى مستشفى الملك طلال العسكري.

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم 3 مركبات بالقرب من منطقة القطرانة  نتج عنه 6 اصابات واسعافهم إلى مستشفى الكرك الحكومي. 

وبين أنه تم التعامل مع حادث تصادم 3 مركبات على طريق المطار وتحديدا منطقة القسطل نتج عنه 7 اصابات وتم اسعاف المصابين إلى مستشفى النديم الحكومي.

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