شاهد - فيديو يظهر تعامل الدفاع المدني مع حريق كبير في أبو علندا أمس

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو حريقا اندلع أمس الاثنين بساحة إطارات مستعملة على مساحة 1000م بمنطقة أبو علندا في العاصمة عمّان.



ووفق الفيديو الذي وصل لـ"الوكيل الإخباري"، تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة دخان سام بكثافة في موقع الحريق.



بدورها تعاملت مديرية دفاع مدني شرق عمّان مع الحريق الذي نشب في ساحة الإطارات وتمكنت من إخماده واحتوت الساحة أيضا على مركبة محملة بالإطارات في منطقة أبو علندا، وفق ما أفاد به مصدر أمني.



وقال المصدر في بيان إن الأجهزة المعنية بذلت جهودا كبيرة ومضنية في عمليات مكافحة الحريق والتي مكنتهم من السيطرة عليه ومنع امتداده دون وقوع أي إصابات بالأرواح، لافتا إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

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