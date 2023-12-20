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الأربعاء، 20-12-2023 08:17 م

ندوة بمؤتة حول العنف الأسري

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الوكيل الاخباري -  نظم مركز الملكة رانيا للدراسات النفسيه والتربوية في جامعة مؤتة . اليوم الأربعاء ندوة حول العنف الأسري الوقاية والعلاج بالتعاون مع إدارة حماية الأسرة والمجلس الدنماركي للاجئين وذلك ضمن حملة (16)يوما ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقالت مديرة مركز الملكة رانيا للدراسات النفسيه والتربوية الدكتورة وجدان الكركي إن بعض التقارير كشفت عن تنامي ظاهرة العنف الأسري بشكلٍ عام وزيادة نسبتها؛ مما يستدعي تسليط الضوء عليها؛ لتحديد الأسباب وتوفير سبل الوقاية والعلاج .

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